توقيع اتفاقيتي تعاون بين جامعات بنها وشيان الطبية وشمال غرب الصين

وقع الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى جامعة بنها اتفاقية تعاون مع جامعة شيان الطبية وجامعة شمال غرب الصينيتين.



ويأتي ذلك فى سياسة جامعة بنها نحو الانفتاح على جامعات العالم المرموقة بالتخصصات العلمية المختلفة لتعزيز ملف تدويل الجامعة، وتطبيقا الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تتضمن أحد محاورها الأساسية المرجعية الدولية.



وقال الدكتور محمد الأشهب إن الاتفاقيتين تهدفان إلى تبادل التعاون مع المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك وتبادل زيارات المتخصصين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى إتاحة فرص التدريب لمنتسبي الجامعتين بالمؤسسات الطبية لكلا الجامعتين.



الجديد بالذكر أن جامعة بنها ضمن أعضاء تحالف جامعات طريق الحرير وعضو المكتب التنفيذي للتحالف منذ عام 2015 وتربطها مع العديد من الجامعات الصينية مذكرات تفاهم وعلاقات إستراتيجية.



كما أن جامعة شمال غرب الصين هي مؤسسة مرموقة تقع في مدينة شيان بمقاطعة شنشي تأسست عام 1902 ، وهي واحدة من أقدم الجامعات في الصين وتشتهر بتميزها الأكاديمي وإنجازاتها البحثية ، كما ان جامعة شيان الطبية، تأسست عام 1951 ولها أكثر من حرم جامعي والعديد من المستشفيات الجامعية التي تغطي كافة التخصصات الطبية.