عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع اتفاقيتي تعاون بين جامعات بنها وشيان الطبية وشمال غرب الصين

جانب من الاتفاقيتين
جانب من الاتفاقيتين

وقع الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى جامعة بنها اتفاقية تعاون مع جامعة شيان الطبية وجامعة شمال غرب الصينيتين.
 

ويأتي ذلك فى سياسة جامعة بنها نحو الانفتاح على جامعات العالم المرموقة بالتخصصات العلمية المختلفة لتعزيز ملف تدويل الجامعة، وتطبيقا الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تتضمن أحد محاورها الأساسية المرجعية الدولية.


وقال الدكتور محمد الأشهب إن الاتفاقيتين تهدفان إلى تبادل التعاون مع المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك وتبادل زيارات المتخصصين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى إتاحة فرص التدريب لمنتسبي الجامعتين بالمؤسسات الطبية لكلا الجامعتين.


الجديد بالذكر أن جامعة بنها ضمن أعضاء تحالف جامعات طريق الحرير وعضو المكتب التنفيذي للتحالف منذ عام 2015 وتربطها مع العديد من الجامعات الصينية مذكرات تفاهم وعلاقات إستراتيجية.


كما أن جامعة شمال غرب الصين هي مؤسسة مرموقة تقع في مدينة شيان بمقاطعة شنشي تأسست عام 1902 ، وهي واحدة من أقدم الجامعات في الصين وتشتهر بتميزها الأكاديمي وإنجازاتها البحثية ، كما ان جامعة شيان الطبية، تأسست عام 1951 ولها أكثر من حرم جامعي والعديد من المستشفيات الجامعية التي تغطي كافة التخصصات الطبية.

بنها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الصينية طريق الحرير جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

مش مالي عين كولر | نجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

رسميا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال ناصر يعقوب القيادي في حماس

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

قرار مفاجئ من الكاف يضع الزمالك في بطولة جديدة العام المقبل

موضوعات متعلقة

حمامات السباحة بالقليوبية تشهد إقبالا كبيرا في ثاني أيام عيد الفطر.. صور

وكيل صحة القليوبية يحيل مدير مستشفى الخصوص للتحقيق لسوء الإشراف

قوافل علاجية متنقلة في أماكن الاحتفالات بحدائق القناطر بالقليوبية |فيديو وصور

الخيول والحنطور.. أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في حدائق القناطر الخيرية |صور

صحة القليوبية: التوسع في قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى حميات بنها

إقبال كبير على متنزهات القناطر الخيرية في ثاني أيام عيد الفطر.. صور

إقبال كبير على الملاهي الشعبية خلال احتفالات عيد الفطر بالقليوبية |صور

لليوم الثانى.. حدائق القناطر تفتح أبوابها للزائرين للاحتفال بالعيد| صور

ترشيحاتنا

اتفسح براحتك.. تعرف على مواعيد مترو الأنفاق في العيد

الشرطة تستقبل المواطنين بالورود في ثاني أيام العيد.. فيديو

كوكاكولا مصر تقرر زيادة أسعار المشروبات الغازية

انخفاض الدولار| مكاسب بالجملة من عودة التوقيت الصيفي في مصر.. إيه الحكاية؟

هل يجوز بداية صيام الست من شوال يوم جمعة؟

الجهاز الهضمي والضغط.. أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة​


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميار الغيطي تستعرض جمالها بإطلالة لافتة

بالقهوة والخل .. 4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة

حلو وحادق.. مشروبات طبيعية لعلاج نزلات البرد

انتبه أنت في خطر .. علامات تكشف أمراض الكبد سريعا

فيديو

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

شبورة ورياح.. تحذير من طقس ثاني أيام العيد

تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر.. فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ