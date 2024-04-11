إيبارشيتا بني سويف وببا والفشن وسمسطا تهنئان قيادات المحافظة بعيد الفطر

قدم صاحبا النيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف وتوابعها ونيافة الأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، يرافقهما القمص باسيليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببني سويف، والقمص فام الأنطوني وكيل دير الأنبا أنطونيوس ببني سويف، والقمص زوسيما الأنبا بيشوي راعي دير السيدة العذراء ( الحمَام) ، ووفد من كهنة الإيبارشيتين التهنئة أمس بعيد الفطر المبارك لقيادات محافظة بني سويف.

وزار نيافتهما والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم الدكتور هاني غنيم محافظ بني سويف حيث قدموا التهنئة بالعيد ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافتهما والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء أسامة حلمي مدير الأمن وقيادات المديرية.