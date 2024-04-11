إزالة 31 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة بني سويف

وجه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف وقد تمت إزالة 31 حالة تعد.



وتنفيذا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن، قام حازم عزت السكرتير العام، بتشكيل فرق عمل من وحدة المتغيرات المكانية وبمتابعة سامي علام السكرتير العام المساعد، للمرور الميداني، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي والوحدات المحلية والجهات الأمنية ،حيث تبين من التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، أنه قد تم إزالة 12 حالة في المهد وذلك في ثان أيام إجازة العيد، شملت 4 حالات بمركز ببا، و4 حالات بمركز الواسطى، و3 حالات بمركز بني سويف، وأخرى بناصر، ليصبح ما تم إزالته 31 حالة من بداية إجازة عيد الفطر المبارك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم الانتهاء من رصد ومراجعة كافة المتغيرات المكانية الواردة من الجهة المختصة.



هذا وقد شدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.