تفاصيل حريق كومباوند سموحة شرقي الإسكندرية

كشف شهود عيان تفاصيل الحريق الذي اندلع بمجمع سكني المطل على نادي سموحة شرقي محافظة اليوم الخميس، دون إصابات.

وأشار شهود العيان في تصريحات لصدى البلد، أن الحريق اندلع بالطابق الثامن بالبناية "سي" عصر اليوم وتم السيطرة عليه سريعًا.

وقد اندلع حريق بمجمع بيتك في النادي المطل علي نادي سموحة شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، ونجحت قوات الحماية المدنية بالسيطرة في الحريق، دون إصابات.

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية المطلة على نادي سموحة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة سيدي جابر ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.