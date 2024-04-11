رئيس مصايف الإسكندرية يتفقد انضباط العمل بالشواطئ خلال العيد

أجرى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية الدكتور محمد عبدالرازق، جولة تفقدية على شواطئ وكافيتيريات القطاع الشرقي، لمتابعة شواطئ المحافظة خلال ثاني أيام العيد.



وذكرت الإدارة -في بيان اليوم الخميٍس- أن أسامة علي مدير عام الإدارة العامة للمصايف يرافقه مراقبو القطاع الغربي وحمدي إبراهيم مدير شواطئ حي العجمي قاموا بالمرور على شواطئ العجمي والقطاع الغربي للاطمئنان علي حسن سير العمل وراحة الرواد.



ونقل رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تحيات محافظ الإسكندرية للمستأجرين والرواد، مؤكدً علي ضرورة الالتزام التام بحسن معاملة الرواد وعدم استغلالهم بأى شكل من الأشكال ومراعاة شروط السلامة المهنية ونظافة دورات المياه وعدم فرض إكراميات علي الرواد والالتزام بالأسعار المعلنة والمعتمدة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.



وأشار إلى أن محافظ الإسكندرية محمد الشريف وجه بضرورة المرور والمتابعة الدائمة علي الشواطئ وبخاصة أيام العيد والتى شهدت إقبال متوسط أول أيام العيد بينما زاد الإقبال مع منتصف ثاني أيام العيد واعتدال الطقس.