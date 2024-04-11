ضبط المتهمين بقـ.تل خفير وسرقة مليون و315 ألف جنيه بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية من ضبط المتهمين بق.تل خفير خصوصي داخل شركة لبيع اللوادر بطريق"شربين – المحلة"، وسرقة مليون 315 ألف جنيه بعدما تبين قيام سائق توك توك يعمل سابقا بالشركة بالاشتراك مع صديق له فى التخلص من الخفير والتسلل الى مكتب المحاسبة وسرقة المبلغ المالي لشراء موتوسيكل وهاتف محمول من متحصلات السرقة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد احمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من المستشفى العام بوصول "محمد.ر.ح.ح،58 عاما، خفير خصوصي شركة معرض ابراهيم صبري للوادر بطريق"شربين – المحلة"، دائرة المركز ومقيم قرية كفر الطويلة دائرة المكر مصابا بجروح قطعية بالرأس وفي حالة غيبوبة وتوفي عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، بالفحص وسؤال مرافقه "محمود.م.ش"، 39 عاما، شريك بالشركة محل عمل المتوفى ومقيم دائرة قسم ثان المنصورة، قرر انه عقب وصول احد زملاء التوفي لموقع الشركة عثر عليه ملقى بأرضية عرفته بالحالة المشار إليها ووجود كسر بباب غرفة مكتب المحاسبة بالشركة باكتشافه سرقة مبلغ مليون و35 ألف جنيه من داخل شانن بذات المكتب.

بالفحص تبين وجود كسر باب غرفة الكتب وعدم وجود آثار عنف بالشانن والشركة كائنة بقطعة أرض فضاء على مساحة 600 متر مسوره ومسقوف نصفها بالجمالون وبها مكتبين وغرفة الخفير.

كلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد محمد الجسيني، رئيس مباحث المديرية تنسيقا مع فرع الأمن العام بالمديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا لكشف غموض الواقعة وملابساتها وتحديد وضبط مرتكبيها بالمسروقات.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أحمد.ع.أ.م.ا"،19عاما، سائق توك توك وعامل سابق بذات الشركة محل عمل المتوفى ومقيم منطقة السوق التحتاني مركز طلخا، و"أحمد.ا.ا.ع.ا"،18 عاما، حداد ومقيم حارة الأفندي مركزطلخا، حيث اتفقا بينهما على ارتكاب الواقعة مستغلان سابقة عمل المتهم الأول بذات المكان ومعرفة تفاصيله وتعديا على المجني عليه بماسورة حديدية بحوزة الأول محدثان اصابته التى أودت بحياته.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم الأول بعد اختبائه بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمدينة جمصة والمتهم الثاني بمحل إقامته.

بمواجهتهما اقرا واعترفا بإرتكاب الواقعة وعقب ارتكاب جريمتهم وسرقة المبلغ المالي قام الأول بالهرب الى احد الشقق السكنية بعد شراء موتوسيكل بمبلغ 36 الف جنيه وهاتف محمول بمبلغ 10 آلاف جنيه.

جرى ضبط مليون و95 ألف جنيه والموتوسيكل والهاتف المحمول الذي قام الأول بشرائها من متحصلات السرقة والتحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.