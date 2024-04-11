وصول مدربين عسكريين روس إلى النيجر ونشرهم وتوزيعهم في مناطق متفرقة

أفادت وكالة بلومبرج ، اليوم الخميس، بأن روسيا عززت نفوذها في منطقة الساحل المضطربة بغرب أفريقيا مع وصول مدربين عسكريين من روسيا إلى النيجر، حسبما ذكرت إذاعة وتلفزيون النيجر العامة في وقت متأخر من الخميس.

وقالت في منشور على صفحتها على فيسبوك إن المدربين العسكريين سيحضرون معهم نظام دفاع جوي وسيقومون بتدريب القوات النيجيرية.

وتعمل روسيا بنشاط على توسيع علاقاتها مع المجلس العسكري في النيجر.



وقد وقعت موسكو الآن اتفاقيات متعددة لتوفير ضمانات أمنية لعبد الرحمن تشياني وربما تستحوذ على حقوق العديد من مناجم الذهب في النيجر.



وتعتمد دعاية الكرملين على خطابات «مناهضة للاستعمار» لعبت دورًا في دفع الوجود العسكري الفرنسي والأمريكي إلى خارج البلاد.