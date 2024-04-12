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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

45 ألف زائر لحديقة الحيوان في الإسكندرية خلال يومين

صدى البلد

قالت الدكتورة أمينة فتحي، مدير حديقة الحيوان في الإسكندرية، إن الحديقة استقبلت نحو 45 ألف زائر خلال أول يومين في عيد الفطر المُبارك، حيث زار الحديقة نحو 11 ألف زائر خلال اليوم الأول، و34 ألف زائر في ثاني أيام العيد.
وأكدت أمينة فتحي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم الخميس، أن الإقبال على الحديقة هذا العام غير مسبوق وشهد زيادة عن العام الماضي بصورة ملحوظة؛ نظرًا لاستقرار حالة الجو، مشيدة بدعم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

وأشارت إلى أن الحديقة نجحت في توفير حيوان "الالباكا" وهو حيوان من فصيلة الجمال، ولم يكن في الحديقة من قبل وأيضا يوجد حيوان جديد من الزواحف وهو الإجوانة، ومن الحيوانات أبوشوك والقرد الكابوشى، والولدات الجديدة مثل الكبش الأروى والقرد الحبشى ونسناس العبلنج، وهو ما يساهم في زيادة معدلات الإقبال على الحديقة خاصة من قبل الأطفال والفتيات.

مواعيد حديقة الحيوان في الإسكندرية

يُذكر أن حديقة الحيوان في الإسكندرية تفتح أبوابها للجمهور من الساعة التاسعة صباحا يوميا وحتى الخامسة مساءً، وتعد ثاني أكبر حديقة حيوان في مصر، بعد حديقة حيوانات الجيزة، وتضم "حيوانات، وثدييات، وزواحف، وطيور" وبداخلها برجٍ عالٍ يمكن من خلاله مشاهدة جميع أركانها، بجانب حديقة الطفل، وبحيرة الطيور المائية.

 

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