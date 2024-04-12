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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس اليوم للإستمتاع بإجازة عيد الفطر

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة أجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية ، حيث تكون الأجواء مستقرة تمام خلال فترات النهار ومناسبة للخروج والاستمتاع بعطلة عيد الفطر المبارك.

وقالت هيئة الارصاد، إن الطقس اليوم يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد،  لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

️وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا خلال هذه الفترة، حيث تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كافة الانحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 17 درجة.
السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 15 درجة.
جنوب سيناء 31 للعظمى والصغرى 21 درجة.
شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15 درجة.
جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 18 درجة.

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