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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وسام أبو علي: كنا مصرين على الفوز في مباراة الاتحاد

صدى البلد

علق الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الأول بالنادي الزمالك، على فوز فريقه أمام زد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الخميس.


 

وقال وسام أبوعلى عبر أون تايم سبورتس: "الحمد لله على الهدف مهم كثيرا من أجل منحني الثقة بعد العودة من الإصابة ".
 

وأضاف: "أهدرت فرصة ضد إنبي بعدما شاركت كبديل، لكن في مباراة ضد زد ضغطت وساهمت في فرص عدة وسجلت".


 

وأضاف "قبل المباراة تحدثنا عن أهمية الفوز بالثلاث نقاط في المقام الأول حتى لو الأداء غير جيد، والحمد لله سجلت هدفا في الوقت الضائع".



 

وأتم "الهدف كان توفيق من الله، وكولر طلب مني أن ألعب في مركز المهاجم الثاني، وأدخل منطقة الجزاء وأهم شيء الفوز".

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