نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٨١ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٦ حتي ١٢ أبريل الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*الأحد ٧ أبريل*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق والخدمات ، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام العيد ، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة التعاون بين الوحدات المحلية ومديريات الوزارات المعنية والخدمية بالمحافظات لتجهيز المساجد الكبرى لأداء صلاة العيد وتأمين ساحات الصلاة مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى تجهيز وفتح الحدائق والأماكن العامة أمام الجمهور ورفع كفاءة وتطوير الميادين واتخاذ مايلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

*الاثنين ٨ أبريل*

بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه الذكرى المباركة.

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسي وزير السياحة والآثار بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تم عقد إجتماع موسع لمناقشة آليات تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي رقم 285 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد مدبولي، أن الرئيس أعلن أنه تم تسليم مُخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني لسيادته، وهي المعنية بالشئون الاقتصادية، وسنعمل فور وصولها لنا على تنفيذها، مضيفًا أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس.

*الأربعاء ٩ أبريل*

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع المحافظين تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك ، جاء ذلك خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها وزير التنمية المحلية مع المحافظين صباح اليوم، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة تواجد كافة القيادات التنفيذية بالمحافظات في مواقعها خلال فترة العيد وفقاً لخطط العمل التي وضعتها المحافظات واستمرار فتح غرف العمليات وإدارة الأزمات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار الساعة في حالة الطوارئ .

*الخميس ١١ أبريل*

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تطورات الوضع بالمحافظات خلال اليوم الأول والثاني لأجازة عيد الفطر المبارك، وأشار تقرير غرفة العمليات إلي قيام السادة المحافظين بمتابعة أجواء احتفال المواطنين بعيد الفطر عبر مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على سلامة وراحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم .

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