السعودية.. الدفاع المدني يوجه تحذيرا شديد اللهجة بشأن الأطفال

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية، أهمية الحفاظ على سلامة الأطفال من مخاطر حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون المقيمون.

وشددت علي اتباع إرشادات السلامة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم بحسب صحيفة سبق السعودية.

وناشدت كذلك الجميع بضرورة توفير أدوات السلامة، مثل أطواق النجاة، والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال في أحواض السباحة، ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم، وتركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان؛ لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم.

كما نصح بضرورة وجود أجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوض المسبح.