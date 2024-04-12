كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

حالة من الجدل اجتاحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، بسبب الأخطاء التي وقع فيها القارئ محمد السلكاوي خلال تلاوة قرآن فجر ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

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وصف رواد مواقع التواصل هذه الأخطاء بأنها «فادحة»، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها القارئ نفسه في أخطاء مشابهة، فيما تبين من خلال مراجعة تلاوة قرآن الفجر أن القارئ قد وقع في 11 خطأ تقريبًا، في التشكيل والنطق ومخارج الحروف.

أثار هذا الأمر استياء الكثير من المستمعين، خاصة وأن الأمر يتعلق بنطق آيات الذكر الحكيم، وليس بنص خطبة أو شرح حديث، وقد اعتبر البعض ما حدث «تحريفًا» و«تلاعبًا» بعلم التجويد ومقامات التلاوة.

وجاءت أخطاء الشيخ السلكاوي، أثناء تلاوته قرآن الفجر، كالتالي:

في قراءة سورة الأعراف قال «إصراراهم بدلا من إصرهم».

قال أيضا، (الذي يجدنه) حيث حذف الواو والصواب (ٱلَّذِی یَجِدُونَهُۥ) بإثبات الواو، وحينما أعادها للتصويب قال: (الذين يجدنه) والصواب (ٱلَّذِی).

من بين الأخطاء، أيضا قرأ السلكاوي (ويحل لهم الطيبات) بضم التاء والصواب بالكسر (وَیُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتِ).