رفع 1100 طن قمامة خلال حملة نظافة مكثفة بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات شملت جميع مراكز ومدن المحافظة، بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي تابع جهود الوحدات المحلية في مختلف المراكز والمدن.

تمكنت الحملات من رفع 1100 طن قمامة من مختلف شوارع ومدن المحافظة، بما في ذلك مدينة كفر الشيخ، ودسوق، وقلين، وبيلا، وبلطيم، والحامول، وسيدي سالم، وبرج البرلس، وفوة، ومطوبس، ومسير، والرياض، وسيدي غازي، فضلاً عن تطهير عدد كبير من البيارات في مختلف أنحاء المحافظة، للمساهمة في تحسين الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض.



شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، كما وجه بتكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين.