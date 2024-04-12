لمروره بأزمة نفسية.. شاب يتخلص من حياته في الدقهلية

تخلص إمام مسجد باحدى قرى الدقهلية من حياته شنقا مستخدما حبل معلق بحلقة حديدية بسقف صالة منزله، لمروره بأزمة نفسية حادة على اثرها تردد على أحد الأطباء لتلقي العلاج.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة أجا،يفيد بمصرع "ر.م.ا"، 45 عاما، إمام وخطيب، مقيم قرية ميت أبوالحارث اثر قيامه بالتخلص من حياته.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة أجا الى مكان الواقعة وبالفحص وسؤال اهليته اكدوا مروره بأزمة نفسية حادة وتخلصه من حياته مستخدما حبل معلق بحلقة حديدية بسقف صالة المنزل سكنهم وقيامهم بإنزاله بمساعدة الأهالي ونقله الى المستشفى .

واضافوا فى أقوالهم أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي "اكتئاب"، ويعالج لدى أحد الأطباء بعيادته الخاصة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.