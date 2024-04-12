كفر الشيخ.. حملات للتصدي للبناء المخالف خلال إجازة العيد

شدَّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، خاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أنه سيتم التعامل الفوري مع أي تعديات في مهدها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ومنع تكرار التعديات مرة أخرى.

ووجه المحافظ بتكثيف المتابعة اليومية؛ لرصد حالات التعديات على الأراضي الزراعية، والإزالة الفورية للتعديات، وتحرير محاضر التبوير والتشوين: طبقاً للقانون.

كما وجه بتكثيف الحملات وتناوبها، واستمرار عمل غرف العمليات الفرعية: والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة المركزية، والتعامل الفوري مع أي تعديات، وتنفيذ إزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية.



وناشدت محافظة كفر الشيخ، الإبلاغ عن أي مخالفات، عبر الخط الساخن 114 أو الخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.