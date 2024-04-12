دخول أول قافلة مساعدات إلى قطاع غزة من المعبر الشمالي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن شاحنات المساعدات خضعت لفحوصات أمنية شاملة من قبل السلطات الأمنية التابعة لهيئة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع، وفق ما ذكرت صحف عبرية

في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية، دخلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل المواد الغذائية عبر المعبر الشمالي الجديد من إسرائيل إلى قطاع غزة.

وتم تنسيق عملية النقل من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ممرات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عام، وإلى الشمال بشكل خاص.

وأشار جيش الدفاع الإسرائيلي إلى أن الشاحنات خضعت لفحوصات أمنية شاملة من قبل السلطات الأمنية التابعة لهيئة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع وكان برفقتها جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي.



وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن مجلس الوزراء الأمني وافق الأسبوع الماضي على زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



وقال مكتب رئيس الوزراء إن "هذه المساعدات الإضافية ستمنع حدوث أزمة إنسانية وهي ضرورية لضمان استمرار القتال وتحقيق أهداف الحرب".



وأضاف "على ضوء ذلك ستسمح إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مؤقت عبر أشدود ومعبر إيرز وزيادة المساعدات الأردنية عبر كرم أبو سالم".