عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دخول أول قافلة مساعدات إلى قطاع غزة من المعبر الشمالي

مساعد ات أكثر لغزة
مساعد ات أكثر لغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن شاحنات المساعدات خضعت لفحوصات أمنية شاملة من قبل السلطات الأمنية التابعة لهيئة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع، وفق ما ذكرت صحف عبرية
في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية، دخلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل المواد الغذائية عبر المعبر الشمالي الجديد من إسرائيل إلى قطاع غزة.

وتم تنسيق عملية النقل من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ممرات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عام، وإلى الشمال بشكل خاص.

وأشار جيش الدفاع الإسرائيلي إلى أن الشاحنات خضعت لفحوصات أمنية شاملة من قبل السلطات الأمنية التابعة لهيئة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع وكان برفقتها جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي.


وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن مجلس الوزراء الأمني وافق الأسبوع الماضي على زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.


وقال مكتب رئيس الوزراء إن "هذه المساعدات الإضافية ستمنع حدوث أزمة إنسانية وهي ضرورية لضمان استمرار القتال وتحقيق أهداف الحرب".


وأضاف "على ضوء ذلك ستسمح إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مؤقت عبر أشدود ومعبر إيرز وزيادة المساعدات الأردنية عبر كرم أبو سالم".

احتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائي الاحتلال الاسرائيلي أعمال الحكومة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

31 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

بـ«توب» مكشوف الصدر.. جورجينا تثير ضجة على انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

دول كبرى تسعى لمنع ضربة طهران المتوقعة لـ إسرائيل

موضوعات متعلقة

نتنياهو يعقد اليوم مشاورات مهمة تحسبا لهجوم إيراني محتمل

فرنسا تدعو رعاياها للامتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل

أمريكا تتخلى عن إسرائيل وتتبرأ من الهجوم على قنصلية طهران في دمشق

دول كبرى تسعى لمنع ضربة طهران المتوقعة لـ إسرائيل

مصدر: هجوم إيراني متوقع على إسرائيل خلال الأيام المقبلة

جنرال إسرائيلي يفضح نتنياهو: استمرار الحرب مصلحة شخصية ولا قضاء على حماس

روسيا تستدعي سفير سلوفينيا بعد طرد أحد دبلوماسيها

هآرتس: اغتيال أبناء وأحفاد هنية لن يضعف حماس بل يزيد شعبيتهم وصمودهم

ترشيحاتنا

علاج 300 ألف مواطن على نفقة الدولة خلال رمضان بتكلفة 1.7 مليار جنيه

خلال إجازة العيد .. إرشادات لتوفير استهلاك الوقود

هنيئا لهؤلاء الـ10 في رمضان.. خطيب المسجد الحرام: اشكروا نعمة الله عليكم

شبيه مبارك يظهر في الهند ويثير جدل رواد مواقع التواصل.. فيديوجراف

مصرع 3 وإصابة رابع في انفجار لغم بـ سوريا

فريق التدخل السريع تنقذ 4 آلاف حالة إنسانية بلا مأوى في 3 أشهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تبهر متابعيها بفستان ساحر| شاهد

سعر ساعة عمرو دياب في الجونة يثير ضجة| رقم خرافي

طريقة عمل الشاورما في الصينية بأسهل الخطوات

بعد أكلات العيد الدسمة|7 مشروبات صحية للتخلص من السموم في الجسم

فيديو

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

دوللي شاهين عن سر اختفائها: بدور على عمل يضيفلي| خاص

هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

بلقيس فتحي تطرح أحدث أغانيها "أحاول أغير"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ