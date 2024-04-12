ما السر؟.. إسلام صادق يطرح سؤالا مثيرا لجمهور الأهلي

طرح الصحفي الرياضي إسلام صادق سؤالًا بشأن غياب جماهير الاهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب إسلام صادق: "برأيك ..ما سر غياب جماهير الأهلي عن مؤازرة فريقها في المباريات رغم انه يحقق الفوز ويحصد بطولات؟!.. وما سر مساندة جماهير الزمالك للاعبيها رغم أنهم لا يحصدون البطولات بصفة دائمة".





تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب زد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذيجمع بين الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.





وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 21 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، فيما يتوقفرصيد زد عند النقطة 24 في المركز الخامس بالمسابقة.





موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولةالعاشرة لمسابقة الدوري العام.