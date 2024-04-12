وزير الأوقاف: مسجد السيدة زينب امتلأ عن أخره في صلاة الجمعة

عبر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن سعادته البالغة بالحضور الكثيف من المصلين في مسجد السيدة زينب أثناء صلاة الجمعة، وإشادة الجميع بالجهود المبذولة لتطوير المسجد.

ونشر وزير الأوقاف، منشور على فيس بوك قال فيه (مشهد أسعدني في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها المسجد كالجمعة الأخيرة من رمضان لا موطأ فيه لقدم مع ما لمسته من ارتياح وبشر على وجوه المصلين وفرحتهم بما تم في المسجد من تطوير).

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الأولى من شوال، بجميع مساجد الجمهورية، لتكون تحت عنوان (الاستقامة والمداومة على الطاعة).

ومن المقرر أن ينقل التلفزيون المصري صلاة الجمعة الأولى من شهر شوال من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة.

وأعلنت الوزارة افتتاح 16 مسجدا وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى حيث سيتم افتتاح ( 16 ) مسجدًا الجمعة المقبلة منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 901 ) مسجد منها ( 706 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 195 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 12/ 4 / 2024م عدد (11923) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (123) مليون جنيه.