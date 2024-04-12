صحة كفر الشيخ: استمرار خطة التأمين الطبي في عيد الفطر

واصلت مديرية الشؤون الصحة بمحافظة كفر الشيخ متابعة خطة التأمين الطبي خلال أيام عيد الفطر المبارك، بتوجيهات من الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة.

وشدد الدكتور شقوير على ضرورة استمرار خطة التأمين الطبي في جميع وحدات الرعاية الأساسية في قرى ومدن المحافظة، مشيراً إلى متابعة سير العمل في جميع الوحدات الصحية، ومتابعة الفرق الطبية المتحركة في أماكن المتنزهات والتجمعات لخدمة المواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تكثيف المرورات من قبل مديرى الإدارات الصحية، بإشراف الدكتور محمد المضنى، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

في سياق متصل، تفقد مديرو الإدارات الصحية، سير العمل والتأكد من انضباط حضور طاقم الأطباء والتمريض، وتوافر جميع المستلزمات والأدوية.

وتابع مديرو الإدارات الفرق الطبية المتحركة والعيادات المتنقلة المنتشرة في أيام عيد الفطر المبارك أمام الحدائق والمتنزهات وبالقرب من التجمعات، ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، وأمام المساجد خصوصاً اليوم بعد صلاة الجمعة، لضمان تقديم الخدمات لجميع المواطنين.

شملت الجولات الميدانية، تفقد أغلب مكاتب الصحة والوحدات الصحية بالمحافظة، والمرور على مكاتب الصحة ومحطات مياه الشرب، مع تشديد عمل مراقبة الأغذية وتفعيل أجهزة الضباب لمكافحة الحشرات.