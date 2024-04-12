محافظ الاسكندرية: متابعة التزام السائقين بالتعريفة لعدم استغلال المواطنين

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة مواقف السيارات والتزام السائقين بالتعريفة المحددة وعدم استغلال المواطنين.



وتنفيذا لتكليفات محافظ الاسكندرية ، قام رؤساء الاحياء بعمل حملات للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة وعدم قيام السائقين بتقسيم المسافات باستغلال المواطنين بأى زيادة في التعريفة الجديدة .



وقام رؤساء الاحياء بالتأكد من وضع ملصق بالتسعيرة لكافة الخطوط بالمواقف على جميع السيارات السارى بشأنها هذا القرار موضحا بها خط السير وعدد الركاب والتعريفة المقررة .



وفي سياق متصل، واصل رؤساء الاحياء القيام بالحملات المفاجئة للوقوف على مستوى النظافة ومدى التزام المحالات والمنشآت المختلفة والباعة بأماكنهم وعدم التعدي على حرم الطريق العام و متابعة أسعار السلع المختلفة وتوافرها بالأسواق .