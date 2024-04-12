حملات مفاجئة على المخابز البلدية خلال إجازة عيد الفطر بالعاشر من رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بتشكيل حملة تفتيشية برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر مدير الادارة و مصطفى بيومي رئيس الرقابة التموينية بالإدارة ، حيث قامت الحملة بالمرور على المخابز البلدية بدائرة المدينة وتم المرور على ١٧ مخبز بلدي وأسفرت الحملة عن تحرير 5 تقارير مخالفة للمخابز للتوقف عن الإنتاج.

كما تم تحرير تقرير مخالف لأحد المخابز لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وتحرير 2 تقرير مخالف لعدم نظافة ادوات العجين و تحرير 3 تقارير مخالفة لعدم مطابقة الخبز للمواصفات القانونية.