شوبير: يهمنا المدرجات ترجع زي زمان

نشر الإعلامي أحمد شوبير منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب شوبير: "‏انا سعيد جدا بالتجاوب الرائع ده الحوار مفتوح لسه واوعدكم اني الخص كل الاقتراحات والشكاوى وكمان نحاول نوصل لضوابط تصب في النهايه ف الصالح العام .. اللي يهمنا ان المدرجات ترجع زي زمان مليانه بالجماهير الجميله اللي بتحب ناديها وبتحب بلدها".





تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب زد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذيجمع بين الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.





وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 21 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، فيما يتوقفرصيد زد عند النقطة 24 في المركز الخامس بالمسابقة.





موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولةالعاشرة لمسابقة الدوري العام.