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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تستدعي السفير الفرنسي في موسكو.. ما السبب

فرنسا وروسيا
فرنسا وروسيا

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الفرنسي في موسكو، بيير ليفي ، على خلفية التصريح الأخير لوزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، وفق ما ذكر موقع نوفا نيوز.

ويخضع كلام وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه للتدقيق، والذي جاء فيه أن “التصريحات التي نشرها المسؤولون الروس تحتوي على معلومات كاذبة”.

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وتمحورت تصريحات سيجورنيه حول "عدم اهتمام الجانب الفرنسي بالتحدث مع المسؤولين الروس لأن التصريحات التي ينشرونها تحتوي على معلومات كاذبة". 
وشددت موسكو على أن مثل هذه التصريحات غير مقبولة و"لا علاقة لها بالواقع".

موسكو :روسيا تعتبر تصريحات سيجورن بمثابة "إجراء متعمد من جانب باريس

وأضافت الوزارة في موسكو أن روسيا تعتبر تصريحات سيجورن بمثابة "إجراء متعمد من جانب باريس يهدف إلى تقويض إمكانية الحوار بين البلدين".

 

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