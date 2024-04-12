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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة يحذر من رفع أسعار الأدوية

عبد السلام خضراوي،
عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب

حذر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من استجابة الحكومة لمطالب العديد من الشركات لتحريك بعض الأصناف الدوائية لاستدامته في السوق مطالباً  الحكومة باجراء دراسة على أرض الواقع لمختلف أسعار الأصناف الدوائية.

 


وتساءل " خضراوى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قائلاً : لماذا لاتقوم الحكومة بإنشاء العديد من الشركات الدوائية الجديدة التابعة لقطاع الأعمال العام والحكومة والتوسع فى إنشاء العديد من خطوط الإنتاج فى الشركات الدوائية القائمة ؟ وكيف يتم تحديد أسعار الأدوية؟ مشيراً إلى أن هناك ارتفاعات كبيرة فى أسعار العديد من الأصناف الدوائية
كما تساءل المهندس عبد السلام خضراوى عن السياسات التى على أساسها يتم رفع اسعار الأدوية ؟ ولماذا لا تعلن الحكومة عن نيتها فى رفع أسعار الأدوية قبل اتخاذ القرار؟ ولماذا لايتم الإعلان بكل شفافية ووضوح عن التكلفة الحقيقية لأسعار الأدوية؟ ولماذا لاتقوم الحكومة بتعميق وتوطين المواد الخام الداخلة فى صناعات الأدوية بدلاً من استيرادها من الخارج وتحميل الدولة لمليارات الدولارات ؟.


واقترح المهندس عبد السلام خضراوى على الحكومة إذا تم اتخاذ قرار برفع بعض أسعار الأدوية ان تقوم بدعم المواطن بالفارق فيما بين الأسعار الحالية والأسعار الجديدة لتخفيف الاعباء المالية على المرضى خاصة من اهالينا الفقراء والبسطاء مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء وزراء الصحة والسكان وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة للرد عليه

عبد السلام خضراوي مجلس النواب الحكومة الاصناف الدوائية السوق حنفى جبالى أسعار الأصناف الدوائية

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