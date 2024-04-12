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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اجتماعات مكثفة للجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال

كرة الطائرة
كرة الطائرة

واصلت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، اجتماعاتها لإنهاء الترتيبات والتجهيزات الخاصة ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 12- 24 أبريل الجاري.

وحرصت اللجنة على عقد عدة اجتماعات على مدار الساعات الماضية، من أجل سرعة إنجاز المهام المطلوبة على أكمل وجه، ووفقًا للاشتراطات التي حددتها اللجنة فيما يتعلق بالتنظيم والإقامة والإعاشة والتنقلات للفرق المشاركة بالبطولة وتجهيزات الصالة المغطاة.

واطمأنت اللجنة على كافة الترتيبات، من خلال التنسيق التام بين رؤساء اللجان العاملة في البطولة.

وشهدت الساعات الماضية توافد الفرق الإفريقية على القاهرة للمشاركة في البطولة، حيث تم تخصيص مرافقين من شباب النادي، لتسهيل تحركات الجميع إلى فندق الإقامة وملاعب التدريب، فضلًا عن توفير خدمة طبية للأجهزة الفنية واللاعبين تحسبًا لأية طوارئ.

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