لحماية إسرائيل .. حاملة طائرات أمريكية تتجه إلى البحر الأحمر لردع إيران

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 بأن حاملة الطائرات يو إس إس دوايت آيزنهاور أبحرت شمالًا عبر البحر الأحمر باتجاه إسرائيل.

وقالت صحيف تايمز أوف إسرائيل"، أن هذا التحرك هو استعراض للردع من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية ستكون قادرة على اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تطلقها إيران.

وكشفت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهما، اليوم الجمعة أنه قد يحدث هجوم انتقامي كبير من قبل إيران على إسرائيل في أقرب وقت اليوم.

وأوضح المسؤولين أن الهجوم قد يشمل أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ التي تستهدف أهدافًا عسكرية داخل البلاد، بينما يضيفون أن طهران قد تختار توجيه ضربة على نطاق أصغر لتجنب تصعيد دراماتيكي.

وكانت إسرائيل في حالة تأهب قصوى وسط تهديدات متعددة وتقييمات استخباراتية بأن إيران ستشن ضربة على أهداف إسرائيلية في محاولة للانتقام من الغارة الجوية التي وقعت في 1 أبريل على مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والتي أسفرت عن مقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني.