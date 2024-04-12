بولندا تحذر رعاياها من السفر لإسرائيل ولبنان

أصدرت بولندا تحذيرا من السفر إلى إسرائيل ولبنان، ودعت مواطنيها إلى تجنب القدوم إلى المنطقة.

قالت وزارة الخارجية البولندية إنه "قد يكون هناك تصعيد مفاجئ من شأنه أن يسبب صعوبات كبيرة في الخروج من تلك الدول".

وفي وقت سابق، قالت القناة السابعة العبرية، إن وزارة الخارجية البريطانية، أصدرت تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى إسرائيل، وذلك على خلفية التوتر بعد ضربة إسرائيل على مبنى لقنصلية إيران في سوريا.

كما وجهت وزارة الخارجية الفرنسية نصحا بعدم توجه مواطنيها لهذه المناطق وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ونصحت فرنسا رعاياها بعدم السفر إلى ‎إيران و كيان الاحتلال والأراضي الفلسطينية ولبنان.

كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن عودة أقارب دبلوماسييها الموجودين في إيران .