وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي التوتر في المنطقة

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وبحسب البيان الصادر من وزارة الخارجية فقد تركزت المشاورات المصرية الأمريكية على احتواء أزمة قطاع غزة، والعمل على وقف الحرب وإنفاذ المساعدات الإنساني.

وأوضح البيان أن مصر أكدت على مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة وتأثير ذلك على أمن وسلامة شعوبها.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة ترقب الرد الإيراني على إسرائيل بعد تدمير سفارة طهران في دمشق بضربة إسرائيلية، إلى جانب استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.