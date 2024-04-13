رزان مغربي تكشف سبب إختفائها عن الساحة الفنية.. فيديو

أكدت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي، أنها تحرص على قضاء أجواء شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر في مصر.



وأضافت رزان مغربي، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، في برنامج «ليالي العيد»، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «زي ما الأغنية بتقول رمضان في مصر حاجة تانية، طبعًا أنا بقيت عارفة إيه التفاصيل همّ المصريين اللي بيعملوا من رمضان شهر مميز، وأنا كنت في لندن وقررت أعيّد من أول الـ 30 يوم، أنا بالنسبالي العيد بدأ مع أول يوم رمضان، وهقضي العيد في مصر وبعد كده هسافر أعيّد على أهلي في الدول اللي هم فيها».



وتحدثت رزان مغربي عن سبب اختفائها عن الساحة الفنية قائلة: «السنة دي كنت حزينة شوية عشان مش موجودة في مائدة رمضان التلفزيونية، ولكن زملائي قدموا حاجات حلوة كتير، ممكن لني كنت متأخرة برة مصر، كان عندي بعض الأمور خارج مصر، ولكن دائمًا مصر هي الرزق، ومحبة الجمهور المصري هي الأساس»، مشيرة أنها عوضت غيابها بالتواجد في الحفلات والأحداث الفنية، والخيم الرمضانية الجميلة، وشعرت بالتواجد ليس على الشاشة ولكن مع الجمهور والناس.



وأكدت رزان مغربي، أنها لم تتابع مسلسلات في رمضان؛ نظرًا لانشغالها في العبادة التي يتضمنها الشهر الفضيل، مشيرة إلى أنها سمعت أصداء جيدة عن أصدقائها الفنانين التي تتمنى لهم كل الفنانين.



وأوضحت رزان مغربي أن رمضان هذا العام له طابع آخر بالنسبة لها، قائلة: «لأن في أهلنا في فلسطين وغزة بيقضوا رمضان بطريقة مش كويسة، وبعيد عليهم، وكل دعواتنا كل يوم في الصلاة كانت لغزة وفلسطين، ولمصر ولكل العالم العربي».



ووجهت رزان مغربي، التحية لكل الفنانين والنجوم الكبار الذين استطاعوا أن يواصلوا العمل لتقديم أعمال في رمضان، رغم هذه التحديات والظروف الصعبة.



وكشفت رزان مغربي، أنها ستنتهي من تسجيل أغنية جديدة، يوم الإثنين القادم، قبل السفر خارج مصر، ستخرج للنور قريبًا.



وحرصت رزان مغربي، خلال المداخلة الهاتفية مع برنامج «ليالي العيد»، على توجيه التهنئة إلى ابنها رام بمناسبة عيد ميلاده، حيث بلغ من العمر 10 سنوات.



https://www.youtube.com/watch?v=g_Cui7mGO4I