يسر طاهر: سعدت بمشاركتي في ورشة كتابة مسلسل كامل العدد .. فيديو

قالت المؤلفة يسر طاهر، المشاركة في كتابة مسلسل كامل العدد +1، إنها التقت شريكتها في كتابة المسلسل، المؤلفة والكاتبة رنا أبو ريش، في ورشة كتابة مع السيناريست تامر حبيب لأول مرة وتم ضمهما في مشروع مشترك معه.

وأضافت خلال لقائها الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "دي ام سي ": "شاركنا في مسلسل لعبة النسيان معا، مردفة :" اعتقد لو كان شريك الكتابة رجلا لكان الأمر اختلف كثيرا، في الكثير من المعالجات داخل المسلسل".

واستضاف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، أبطال ونجوم مسلسل "كامل العدد" وذلك ضمن حلقات خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك.