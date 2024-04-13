موسم مميز.. ارتفاع معدلات إشغال الفنادق في البحر الأحمر خلال عيد الفطر

قال عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، رامي فايز، إن نسبة الإشغال في فنادق البحر الأحمر ومرسى علم تتراوح بين 85 إلى 95% .

وعززت عطلة عيد الفطر الاشغالات السياحية في مناطق البحر الأحمر، وتصدرت مدينة الغردقة الإشغالات متجاوزة 80% مع تدفق الأسر المصرية لقضاء العطلات في المنتجعات المنتشرة في المدينة وفي شمالها وجنوبها، فيما جاءت منطقة مرسى علم في المركز الثاني باشغالات تراوحت بين 65 و70%، والقصير وسفاجا باشغالات تراوحت بين 55 و65%.

تمثل محافظة البحر الأحمر المنطقة الأكبر عددا في الطاقة الفندقية العاملة في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة إذ تستحوذ على نحو ثلث الغرف الفندقية في مصر والتى تبلغ نحو 220 ألف غرفة.

وعقب انتهاء عطلة عيد الفطر سيمثل النزلاء الأجانب النسبة الأكبر في إقامات الفنادق خاصة بالمنتجعات الكبيرة سواء في جنوب المدينة أو شمالها في حين يفضل المصريون الفنادق القريبة من المدينة لإمكانية التسوق وقضاء الوقت بكافيهات المدينة.

تزايد أعداد السائحين

تزايد أعداد السائحين، خاصة القادمين من بولندا والتشيك وإيطاليا، معربا عن توقعه أن يشهد الصيف المقبل تزايدا كبيرا في أعداد السائحين القادمين إلى مصر ويحقق أرقاما جيدة .

وفي مرسى علم جاءت نسبة تدفق المصريين إلى المدينة أقل من مدينة الغردقة لبعدها عن القاهرة" الأمر يتوقف أنه كلما ارتفعت أسعار فنادق الغردقة بحث النزلاء عن أسعار جيدة في فنادق الجنوب في سفاجا والقصير وأخيرا مرسى علم".

نسبة المصريين تقترب من نسبة الأجانب، إذ يمثلوا نحو 48% فين حين يمثل الأجانب نحو 52% وهم جنسيات متنوعة من إيطاليا وألمانيا وروسيا.

وارتفعت مستويات الأسعار بالنسبة للمصريين خلال العام الجاري كثيرا بالنظر إلى ارتفاع سعر الدولار، فيما لا تزال ثابتة بالنسبة الأجانب بالنظر إلى الأسعار المقومة بالنقد الأجنبي سواء دولار أو يورو.

تبدأ من 1500 جنيه للفرد في الليلة الواحدة إلى نحو عدة آلاف، ويمكن لجميع المستويات والشرائح قضاء العطلات، فيما تبلغ بالنسبة للأجانب من 80 إلى مستويات تتجاوز 700 دولار في الليلة الواحدة.