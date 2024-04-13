الجمهورية: الجهود المصرية لا تتوقف لأمن واستقرار المنطقة ووقف إطلاق النار في غزة

ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بصفة خاصة.



وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر، اليوم /السبت/، بعنوان (أمن واستقرار المنطقة) - أن الاتصالات تتواصل مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستمرة وكافية لإعاشة 2.5 مليون إنسان في القطاع، وأكثر من 1.4 مليون إنسان في مدينة رفح الفلسطينية في أمس الحاجة إلى الغذاء والعلاج.



وأشارت إلى أن هذه المرحلة التي تعلو خلالها وتيرة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية بعمليات عسكرية في رفح الفلسطينية تتطلب قيام المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف التصعيد العسكري في غزة وحماية أهالي القطاع من الكوارث الإنسانية التي يتعرضون لها، وإدراك الخطورة البالغة من استمرار التصعيد وتوسيع نطاقه بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.



وأكدت أن أمن واستقرار المنطقة بصفة خاصة والشرق الأوسط على وجه العموم مرهون بحل الدولتين، وحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.