بتكوين تساعد BlackRock في تسجيل أصول تحت الإدارة بقيمة 10.5 تريليون دولار

أدى صعود أسواق الأسهم وشعبية صندوق التداول الفوري الجديد في بتكوين إلى تمكين شركة BlackRock من تسجيل أصول تحت الإدارة بقيمة 10.5 تريليون دولار، وصافي الدخل الذي ارتفع بأكثر من الثلث.

وأعلن أكبر مدير مالي في العالم عن قفزة بنسبة 36% على أساس سنوي في صافي الدخل إلى 1.57 مليار دولار في الربع المالي الأول، مع زيادة بنسبة 11% في الإيرادات إلى 4.7 مليار دولار. هذه الأرقام، بالإضافة إلى صافي الدخل المعدل البالغ 1.47 مليار دولار، حيث تجاوزت جميع هذه النتائج توقعات المحللين.

ومع ذلك، فإن التدفقات الصافية البالغة 57 مليار دولار كانت مخيبة للآمال، حيث ظل المستثمرون حذرين بشأن ترك الأموال النقدية للعودة إلى أسواق الأسهم والديون، بينما يحافظ الفدرالي الأميركي على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً، بحسب تقرير لصحيفة Financial Times.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock، لاري فينك، للمحللين، : "لا يزال هناك مبلغ قياسي من النقد على الهامش، وأرصدة صناديق سوق المال تقترب الآن من 9 تريليونات دولار ... أعتقد أن هذا نابع من الخوف وعدم اليقين".



وقال فينك إن صناديق التقاعد الكبيرة التي لديها مخصصات كبيرة للأسهم الخاصة كانت مترددة بشكل خاص في الاستثمار، لأن تلك الصناديق كانت بطيئة في إعادة الأموال إلى المستثمرين وسط تباطؤ في عمليات الاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية.

كانت شركة BlackRock واحدة من الذين أطلقوا صندوقاً للتداول الفوري في بورصة بتكوين في الربع الأول، لكن منتجها كان بمثابة قصة نجاح جامحة: فقد وصل إلى 10 مليارات دولار من الأصول في وقت قياسي ولديه الآن 18.7 مليار دولار. وساعد ذلك في زيادة إجمالي التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في هذا الربع إلى 67 مليار دولار.

وسلط فينك الضوء على حماس BlackRock للأسواق الخاصة والبنية التحتية، حيث تهدف الشركة إلى الاستفادة من الاستثمار العالمي في إزالة الكربون والتحول الرقمي.

قالت الشركة إن عملية شراء شركة Global Infrastructure Partners بقيمة 12.5 مليار دولار، والتي تم الإعلان عنها في يناير، في طريقها للإغلاق في الربع الثالث، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية وتمويلها بثلاثة مليارات دولار من الديون الصادرة حديثاً.

وقال فينك أيضاً إن شركة BlackRock تشهد "زخماً متسارعاً" لأنها كانت تفوز بأعمال جديدة من العملاء "المتميزين" لخدماتها في مجال التكنولوجيا والتقاعد وإدارة المحافظ الاستثمارية. وأضاف: "كل هذا سيؤدي إلى فرص أكبر بكثير".

ارتفعت إيرادات التكنولوجيا بمقدار 37 مليون دولار على أساس سنوي لتصل إلى 377 مليون دولار، وأخبرت فينك المحللين أن منصة علاء الدين التابعة لها حققت العديد من "المهام الكبيرة" مع المزيد في المستقبل.



معظم الزيادة التي بلغت نحو 500 مليار دولار في أصول الشركة الخاضعة للإدارة في الربع الأول كانت بسبب ارتفاع أسواق الأسهم. في الولايات المتحدة، حقق مؤشر S&P 500 أفضل ربع أول له منذ عام 2019. أبلغت صناديق الدخل الثابت عن تدفقات واردة بقيمة 42 مليار دولار، وتلقت صناديق الأسهم 18 مليار دولار، من إجمالي التدفقات طويلة الأجل البالغة 76 مليار دولار.

تحسن هامش التشغيل لشركة BlackRock إلى 35.8%، وهو أفضل قليلاً مما توقعه المحللون. قال المدير المالي مارتن سمول في اتصال مع المحللين إنه يتوقع أن يكون عدد الموظفين "ثابتًا على نطاق واسع" في عام 2024، كما كان الحال على مدار العامين الماضيين.

وأضاف فينك أنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيسمح للشركة بعمل المزيد مع عدد أقل من الأشخاص.