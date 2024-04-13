مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية السابق: الاستهتار وراء حرائق المراكب النيلية| فيديو

كشف اللواء ممدوح عبدالقادر مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق عن أغرب بلاغات الحرائق وكيفية التعامل معها، ومن ضمنها حرائق المراكب النيلية، قائلا "إنها بمثابة مطعم عائم فيه بوتجاز وسخان وانبوبة وثلاجة ووارد ان يحدث اي ماس او تسريب غاز او ان يكون هناك خطأ بشري قد يؤدي لحريق" .

وأضاف ان بقايا السجائر وتناول الشيش قد يتسبب أيضا في حريق بالمركب ويكون سريع الاشتعال بسبب تصنيع المركب من الاخشاب خاصة مع تطاير الشرر من الفحم .

وبسؤال اللواء عبدالقادر عن كيفية التصدي لهذه الحرائق قال ان ضمير الانسان هو الاساس لان الاستهتار بالقاء عقب سيجارة بالمركب قد يؤدي الي حدوث حريق بها .

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر مساعد وزير الداخلية الحماية المدنية السابق، في لقاء خاص لموقع صدى البلد، إن عمليات إطفاء الطيران للحرائق له مواصفات خاصة ويستخدم في المناطق المفتوحة أو الواسعة زي الغابات وغيرها، لكن داخل المدينة لم يستخدم هذا الاسلوب في الدول الخارجية، موضحا أننا في مصر لا نحتاج إلي الإطفاء بالطيران.

وكشف اللواء ممدوح، عن وجود إمكانات على أعلى مستوى للتعامل مع الحرائق الكبيرة بفضل المعدات الحديثة الموجودة بالحماية المدنية.

وقدم نصائح بعدم العبث في توصيلات الغاز الطبيعي لمنع حدوث أي من مسببات الحريق.

وأشار إلي أنه إذا ظهرت رائحة غاز في الشقة، "مينفعش أروح ناحية الغاز إطلاقاً ولا أقفل نور الكهرباء، اللي ممكن نعمله هو إني أفتح نوافذ الشقة كاملة للتهوية وبعد كده أتعامل مع مكان الغاز جاي منين وأقفله .

كانت إدارة الحماية المدنية، قد حذرت من خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

فصل التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

-عدم تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.

-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.