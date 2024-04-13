خطة وزارة التربية والتعليم لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة

قال رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، إن مظاهر الغش خلال الامتحانات تكون واضحة بشكل كبير في المرحلة الثانوية والإعدادية، منوها بأن مظاهر الغش متعددة في مصر والعالم ولن تنتهي.

وأضاف رفعت فياض خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم تسهم في الحد من هذه الظاهرة، متابعا: أصبح هناك غش إلكتروني وباستخدام الأجهزة الحديثة مثل سماعات البلوتوث.

وأوضح أن الوزارة تعمل جاهدة لمواجهة تلك الظاهرة، من خلال وضع رقم سري على ورقة امتحان كل طالب، مشيرا إلى أن الرقم السري يسهم في ضبط الطالب الغشاش وتوقيع العقاب عليه.

وشدد على أن الطالب قد يتعرض للحرمان من امتحان المادة أو من السنة بالكامل، وفقا لنسبة الاستفادة من الغش.