مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية: أبخرة القمامة تؤدي لحريق ذاتي.. فيديو

كشف اللواء ممدوح عبدالقادر مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق عن أغرب بلاغات الحرائق وكيفية التعامل معها ، ومن ضمنها حرائق القمامة ، موضحاً أن الأبخرة التي تخرج من القمامة قد تؤدي إلي حدوث حريق ذاتي، وأن الموطنين لا يصدقون ذلك الأمر لكنه يحدث .

وبسؤاله عن سبب حرائق المراكب النيلية وكيفية مواجهة ذلك ، قال اللواء ممدوح عبدالقادر أنها مطعم عائم فيه بوتجاز وسخان وأنبوبة وثلاجة ووارد أن يحدث أي ماس أو تسريب غاز أو أن يكون هناك خطأ بشري يؤدي لحريق ، كما أن بقايا السجائر وتناول الشيش قد يتسبب في حريق بالمركب ويكون سريع الاشتعال بسبب تصنيعه من الأخشاب خاصة تتطاير الشرارة من الفحم .

وبسؤال اللواء عبدالقادر عن كيفية التصدي لهذه الحرائق قال إن ضمير الإنسان هو الأساس لأن الاستهتار بإلقاء عقب سيجارة بالمركب قد يؤدي إلى حدوث حريق بها .

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر مساعد وزير الداخلية الحماية المدنية السابق، في لقاء خاص لموقع صدى البلد، إن عمليات إطفاء الطيران لها مواصفات خاصة مثل المناطق المفتوحة والواسعة زي الغابات وغيرها، ولكن داخل المدينة ماشوفناش الكلام ده في الدول الخارجية، موضحا لا نحتاج في مصر إلي الإطفاء بالطيران.

وكشف اللواء ممدوح، عن أن لديهم إمكانات على أعلى مستوى للتعامل مع الحرائق الكبيرة بفضل المعدات الحديثة الموجودة بالحماية المدنية.

وقدم نصائح بعدم العبث في توصيلات الغاز الطبيعي لمنع حدوث أي من مسببات الحريق.

وأشار إلي أن إذا ظهرت رائحة غاز في الشقة، "مينفعش أروح ناحية الغاز إطلاقاً ولا أقفل نور الكهرباء، اللي ممكن نعمله هو إني أفتح نوافذ الشقة كاملة للتهوية وبعد كده أتعامل مع مكان الغاز جاي منين وأقفله .

وكانت إدارة الحماية المدنية، قد حذرت من خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

أفصل التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

-لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.

-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.