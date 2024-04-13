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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية يتفقد سير العمل داخل المنشآت الصحية ببنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية لمتابعة انتظام العمل داخل عدد من المنشآت الصحية ببنها خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وتأكد وكيل الوزارة مكتب صحة أول ، خلال الجولة من تواجد الطاقم النوباتجي ، وانتظام سير العمل ، مشيدا بنظافة المكان ، والتزام جميع أفراد العمل بحضور النوباتجية.

كما توجه وكيل الوزارة أيضا الي مركز رعاية طفل بنها أول ، وتأكد من تواجد الطاقم الطبي كاملا وانتظام سير العمل داخل الصيدلية ، وصرف الألبان ، وعيادة تنظيم الأسرة.

من جانبها دفعت مديرية الصحة بالقليوبية، بسيارات القوافل العلاجية المتنقلة وسط حدائق القناطر الخيرية وأماكن احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالشكل المطلوب والتعامل السريع مع أي حالات طارئة.

وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة متمركزة عند جميع الأماكن التى يتردد عليها المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك بهدف إجراء الكشف الطبى اللازم للمواطنين وتحويل الحالات إلى المستشفيات إذا استدعى الأمر لذلك.

كان وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، موجها بتكثيف الحملات الرقابية على جميع المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى تكثيف المرور من قبل الفرق الإشرافية على جميع المنشآت الصحية على مدار اليوم خلال أيام عطلة العيد، للتأكد من تواجد الفرق الطبية وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

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