محافظ الغربية يتابع إزالة التعديات ورفع الإشغالات بكفر الزيات

تابع محافظ الغربية طارق رحمي، أعمال النظافة ورفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بشوارع مركز ومدينة كفر الزيات.



ووجه المحافظ، خلال جولة ميدانية مفاجئة اليوم /السبت/، بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.



وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضاري إليها.. مشددا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.



يذكر أن جولة المحافظ تأتي كواحدة من عدة جولات تنفذ بكافة مراكز ومدن المحافظة للتأكد من استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بصورة مستمرة خلال أيام العيد.