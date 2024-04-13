تعرف على عقوبة المصنع غير المستوفي لـ اشتراطات الحماية المدنية| فيديو

كشف اللواء ممدوح عبدالقادر مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق عن عقوبة المصنع غير المستوفي لاشتراطات الحماية المدنية او غير الحاصل علي موافقتها ، قائلا: انه في حال حدوث حريق داخل ذلك المصنع تقوم الحماية المدنية بعمليات الاطفاء ويتم تحميل صاحب المصنع تكلفة عمليات الاطفاء منذ خروج القوات وحتى الانتهاء من البلاغ لانها مكلفة للغاية .

واضاف أنه في حال ان المصنع مستوفي كافه اشتراطات الحماية المدنية وحصل علي موافقة منها ، وحدث حريق بداخله يتم توجيه القوات والتعامل مع البلاغ ولا يتحمل صاحب المصنع اي شيء .

وعن أغرب بلاغات الحرائق وكيفية التعامل معها، ومن ضمنها حرائق القمامة ، أوضح اللواء عبدالقادر ان الابخرة التي تخرج من القمامة قد تؤدي إلي حدوث حريق ذاتي ، وان الموطنين لا يصدقون ذلك الامر لكنه يحدث .

وبسؤاله عن سبب حرائق المراكب النيلية وكيفية مواجهة ذلك ، قال اللواء ممدوح عبدالقادر انها بمثابة مطعم عائم فيه بوتجاز وسخان وانبوبة وثلاجة ووارد ان يحدث اي ماس او تسريب غاز او ان يكون هناك خطأ بشري قد يؤدي لحريق ، كما ان بقايا السجائر وتناول الشيش قد يتسبب في حريق بالمركب ويكون سريع الاشتعال بسبب تصنيعه من الاخشاب خاصة مع تتطاير الشرر من الفحم .

وبسؤال اللواء عبدالقادر عن كيفية التصدي لهذه الحرائق قال ان ضمير الانسان هو الاساس لان الاستهتار بالقاء عقب سيجارة بالمركب قد يؤدي الي حدوث حريق بها .

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر مساعد وزير الداخلية الحماية المدنية السابق، في لقاء خاص لموقع صدى البلد، إن عمليات الإطفاء باستخدام الطيران له مواصفات خاصة ويستخدم بالمناطق المفتوحة والواسعة زي الغابات وغيرها، لكن داخل المدينة ماشوفناش الكلام ده في الدول الخارجية، موضحا لا نحتاج في مصر إلي الإطفاء بالطيران.

وكشف اللواء ممدوح، عن أن مصر لديها إمكانات على أعلى مستوى للتعامل مع الحرائق الكبيرة بفضل المعدات الحديثة الموجودة بالحماية المدنية.

وقدم نصائح بعدم العبث في توصيلات الغاز الطبيعي لمنع حدوث أي من مسببات الحريق.

وأشار إلي أنه إذا ظهرت رائحة غاز في الشقة، "مينفعش أروح ناحية الغاز إطلاقاً ولا أقفل نور الكهرباء، اللي ممكن نعمله هو إني أفتح نوافذ الشقة كاملة للتهوية وبعد كده أتعامل مع مكان الغاز جاي منين وأقفله .

كانت إدارة الحماية المدنية، قد حذرت من خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

-افصل التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

-عدم تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.

-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.