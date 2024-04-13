جهاز شؤون البيئة بالشرقية يفحص 16 ألف سيارة لضبط المخالفين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية نفذ 225 حملة لفحص عوادم السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وقسم شرطة البيئة بمركزي الزقازيق وبلبيس ، تم خلالها فحص عادم عدد 16495 سيارة تعمل بالبنزين والسولار، وأسفر الفحص المفاجئ على ضبط 2505 سيارة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة .

وأضاف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جودة الهواء هى احدى أولويات العمل البيئي في مصر لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة ، لافتاً إلى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

في سياق متصل أوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية ،قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ 225حملة لفحص عوادم السيارات بمركزي الزقازيق وبلبيس بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور و قسم شرطة البيئة ، تم خلالها فحص عادم عدد 16495 سيارة ،5445سيارة تعمل بالبنزين و11050 سيارة تعمل بالسولار واسفر الفحص على تحرير 105مخالفة لسيارات تعمل بالبنزين و2400مخالفة لسيارات تعمل بالسولار بإجمالي 2505مخالفة.