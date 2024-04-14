هل تشارك فتاة سعودية في مسابقة ملكة جمال؟ .. فيديوجراف

أثارت عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني جدلا واسعا بإعلانها أنها أول فتاة سعودية يتم ترشيحها لمسابقة ملكة جمال الكون، لتبدأ بعدها موجة من الانتقادات ضدها، ما دفع منظمة ملكة جمال الكون للرد على تصريحها.

ونكشف في الفيديو التالي، حقيقة مشاركة رومي القحطاني في مسابقة "ملكة جمال الكون 2024" لتسجل أول مشاركة لسيدة سعودية في المسابقة، وتفاصيل بيان منظمة ملكة جمال الكون حول مشاركة السعودية في المسابقة هذا العام.

وكانت عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني حرصت على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

علقت رومي القحطاني على الصور قائلة:"يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024.. هذه ‏أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون".