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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصلاح تسريب في خطوط مياه الشرب بمدينة صان الحجر

صدى البلد

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي على الانتهاء من اعمال اصلاح تسريب مياه الشرب بخط 16 بوصه المؤدي لرافع الفشاشه وخط 4 بوصه بقرية القصبي غرب وخط 6 بوصه بعزبة الرست بمدينة صان الحجر واعادة توصيل مياه الشرب مره اخري للمنازل.

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه فور تلقي غرفة العمليات بالشركة إخطاراً يفيد حدوث تسريب بعدد من خطوط مياه الشرب بمدينة صان الحجر وضعف وصول مياه الشرب للمنازل بقرية الفشاشنه وعزب الشعراوي واولاد علي وأبو جويفل وعبد النبي وكذلك قرية القصبي شرق وعزبة الرست تم الدفع بفريق عمل متكامل من فرع الشركة بصان الحجر مجهز بكافة المعدات اللازمة وذلك لمتابعة الموقف والبدء في اعمال الحفر والاصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة وإعادة ضخ المياه مرة اخري بصورة طبيعية حتي لا تفسد فرحه المواطنين خلال اجازه عيد الفطر المبارك 

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وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الانتهاء من اعمال اصلاح تسريب مياه الشرب بخط 16 بوصه المؤدي لرافع الفشاشه وخط 4 بوصه بقرية القصبي غرب وخط 6 بوصه بعزبة الرست بمدينة صان الحجر وإعادة ضخ مياه الشرب بصورة طبيعية للقري والعزب المستفيده, لافتا الي أنه فور ورود أي اخطار بضعف او تسرب للمياه من خلال رقم الخط الساخن 125 الخاص بالشركة يتم التحرك فورا لإزالة أسباب أي شكاوي قد تؤثر على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

الشرب والصرف الشرب والصرف الصحى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخط الساخن 125 الصرف الصحى الفطر المبارك بيطري الشرقية

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