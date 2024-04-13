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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجرام.. مستوطنون يقطعون الطرق شرق بيت لحم ويمنعون الأهالي من الوصول لأراضيهم

مستوطنون
مستوطنون

أفاد  الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 16 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال ومستوطنين بعدد من قرى رام الله ونابلس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

يأتي ذلك فيما توجد حالة استنفار من قبل مستوطنين قرب قرى وبلدات فلسطينية عقب العثور على جثة الفتى المستوطن شرق رام الله.

وقام مستوطنون بقطع الطرق بـ12 عربة في خلة النحلة شرق بيت لحم بينما قاموا بمنع المواطنين من الوصول لأراضيهم.

يأتي ذلك فيما أفادت شبكة سي إن إن CNN الأمريكية أن طاقمها شاهد إطلاق أعيرة نارية باتجاه الفلسطينيين في قرية المغير.

كما ذكرت سي إن إن الأمريكية أن طاقمها شاهد إضرام المستوطنين النار في مبنى وسيارات في قرية المغير شرق رام الله.

علاوة على دخول عشرات المستوطنين إلى قرية المغير الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك فيما قالت حركة الشبيبة الطلابية في جامعات الضفة: "ندعو كوادرنا للمشاركة في التصدي لاعتداءات قطعان المستوطنين والانخراط ضمن اللجان الشعبية لحماية أهلنا وأرضنا في جميع مناطق الضفة الغربية".

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