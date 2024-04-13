النائب مجاهد نصار يشهد عقد قران نجل رئيس جامعة بنها .. صور

شهد النائب مجاهد نصار ، أمس ، الجمعة ، عقد قران نجل الدكتور ناصر الجيزاوي ، رئيس جامعة بنها ، المحاسب محمد ناصر الجيزاوي على كريمة رجل الأعمال الحاج عمرو عبد المنعم عامر، بالجامع الكبير بقرية ميت نما عقب صلاة المغرب.

عقد القران عبد الحميد السيسي ، المأذون الشرعي لقرية ميت نما بحضور النائب أشرف أمين و الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية و الحاج أحمد البنا ، و المستشار محمد صدقي نصار، والإعلامي زين العابدين رشدي ، والحاج فتحي سعودي وكوكبة من قيادات وأساتذة جامعة بنها والشخصيات العامة ولفيف من الأهل والأقارب بميت نما.

ويتقدم النائب مجاهد نصار بأجمل التهاني القلبية للعروسين بمناسبة عقد القران السعيد ، متمنياً لهما دوام الود والمحبة وأن يجمع الله بينهما في خير.

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