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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

النائب مجاهد نصار يشهد عقد قران نجل رئيس جامعة بنها .. صور

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار يشهد عقد قران نجل رئيس جامعة بنها

شهد النائب مجاهد نصار ، أمس ، الجمعة ، عقد قران نجل الدكتور ناصر الجيزاوي ، رئيس جامعة بنها ، المحاسب محمد ناصر الجيزاوي على كريمة رجل الأعمال الحاج عمرو عبد المنعم عامر،  بالجامع الكبير بقرية ميت نما عقب صلاة المغرب.

عقد القران عبد الحميد السيسي ، المأذون الشرعي لقرية ميت نما بحضور النائب أشرف أمين و الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية و الحاج أحمد البنا ، و المستشار محمد صدقي نصار، والإعلامي زين العابدين رشدي ، والحاج فتحي سعودي وكوكبة من قيادات وأساتذة جامعة بنها والشخصيات العامة ولفيف من الأهل والأقارب بميت نما.

ويتقدم النائب مجاهد نصار بأجمل التهاني القلبية للعروسين بمناسبة عقد القران السعيد ، متمنياً لهما دوام الود والمحبة وأن يجمع الله بينهما في خير.

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رجل الأعمال الحاج عمرو عبد المنعم عامر النائب مجاهد نصار عقد قران نجل الدكتور ناصر الجيزاوي قرية ميت نما الجامع الكبير

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