لإبرام صفقة تبادل أسرى..مظاهرات في "تل أبيب" تطالب برحيل حكومة نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بإندلاع مظاهرات في "تل أبيب"؛ للمطالبة برحيل حكومة رئيس وزرء إسرائيل بنيامين نتنياهو وإبرام صفقة تبادل أسرى.

وطالب المتظاهرون، بضرورة عقد صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس ، مشيرين إلى أن نتنياهو يعرقل إبرام الصفقة ويقف عائقًا أمامها.

وطالبت المظاهرات، برحيل حكومة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وضرورة عقد انتخابات مبكرة، وفقًا لما نقلته صحيفة «هآارتس» الإسرائيلية.

ومن جهة أخرى،وأكدت حماس، في بيان، تمسكها بموقفها الذي قدمته يوم 14 مارس الماضي، الذي يتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وعودة النازحين إلى منازلهم، وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، إضافة لصفقة تبادل أسرى جادة.