حملة توعية لأضرار الإدمان بدمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، أنه و بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة برئاسة الدكتور أسامة التابعى حفيلة ، وبالتعاون مع وحدة متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدمياط ، وفي إطار حرص على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على إستمرار تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة ، من خلال تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحدائق ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر ، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

لتوعية الزوار بأضرار تعاطى المخدرات.



قام اليوم فريق من وحدة متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدمياط ، بتنفيذ مبادرة توعوية بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة ، تضمنت الأنشطة التوعوية ورش حكى للأطفال من زوار الحديقة، وخلال تواجدهم مع أسرهم ، حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة إتخاذ القرارات الصحيحة ، كذلك إكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال ، وإستثمارها في البعد عن التدخين ، وإبراز أضرار الإدمان ، وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية ، تستهدف أيضًا إبراز الآثار السلبية لتعاطى المواد المخدرة ، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة عن المخدرات.



كما تضمنت المبادرة التوعوية تنفيذ أنشطة مختلفة بأساليب إبداعية ، تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وتوزيع البلالين وهدايا للأطفال مرتبطة بأضرار التدخين والإدمان ، منها لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع الوصول ، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته ، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه ، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن ، ولعبة إرسم وفكر ولون ، وكذا الرسم على وجوه الأطفال ، وتوزيع قصة أنت البطل للنجم المصرى العالمى اللاعب " محمد صلاح " سفير حملة أنت أقوى من المخدرات.



وأضاف رئيس الجهاز أنه وبالتنسيق مع وحدة متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدمياط، سيتم خلال موسم الصيف المقبل ، تكثيف البرامج التوعوية بمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة ، لرفع وعى الأطفال بأضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهاز ومجلس الأمناء، كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان ، كما تستهدف تلك المبادرة أيضًا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، وكذلك دور الأسر في الإكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة ، ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل دائم .