بسبب هجمات إيران على إسرائيل .. إغلاق مطار بن جوريون 3 ساعات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بأنباء عن إغلاق مطار بن جوريون الليلة لمدة 3 ساعات.



وبدأت إيران في شن هجوما واسعاً على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات بدون طيار.

وورد في نبأ عاجل منذ قليل ، بأن إيران تشن هجوما واسعاً على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات بدون طيار.

وكان موقع واينت أفاد عن تقديرات إسرائيلية، بأن إيران ستستهدف إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد الليلة اجتماعًا طارئًا لمجلس الحرب ، على خلفية تهديدات إيران الأخيرة بالهجوم.



وفي هذا السياق، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم، إنه يجري تقييما مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي ومسؤولين دفاعيين آخرين.

ويأتي اللقاء وسط هجوم إيراني مرتقب على إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عن تعزيز منظمة الدفاع الجوي تحسبًا لأي هجوم إيراني مرتقب يأتي ردا على قصف إسرائيل السفارة الإيرانية في دمشق في وقت سابق.