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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

74% زيادة في استخدام خدمات الإنترنت في رمضان 2024

صدى البلد

 

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن زياددة استخدام خدمات الإنترنت بنسبة 74 في المائة خلال رمضان 2024 مقارنة بنفس الفترة من رمضان 2023، وذلك في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول بمقدار 9 ملايين مستخدم جديد.


وأظهر الجهاز -في تقرير مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2024- زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 29 في المائة في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت 800 ألف مستخدم جديد.

وبحسب التقرير بلغ إجمالي عدد ساعات مقاطع الفيديو -خدمات ترفيهية قصيرة وهي مقاطع فيديو موسيقية/ صوتية ترفيهية قصيرة يتم تحميلها ومشاركتها من قبل المستخدمين عبر تطبيقات (مثل تيك توك، لايكي..)- 10 ملايين ساعة يوميا، بنسبة زيادة في الاستخدام 41% مقارنة برمضان 2023، فيما بلغ عدد المستخدمين 28 مليون صانع فيديو قصير.

وبلغ عدد المستخدمين للبريد الإلكتروني -خدمة إرسال أو استقبال الرسائل البريدية عبر الإنترنت (مثل جوجل إيميل، ياهو إيميل،..)- 18 مليون مستخدم، وعدد الرسائل البريدية المرسلة 15 مليون رسالة إلكترونية يوميا، بنسبة زيادة في الاستخدام 30 في المائة مقارنة برمضان 2023.

وسجل عدد المستخدمين لخدمات البحث في الخرائط -خدمة البحث عن الأماكن وطرق الوصول اليها عبر تطبيقات الخرائط مثل (Google Maps، Here we go، Waze)- 24 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث عن أماكن 58 مليون عملية بحث يوميا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام 81 في المائة مقارنة برمضان 2023.

وبلغ عدد المشاهدين للمحتويات الترفيهية -خدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص في خدمة بث الفيديوهات عبر الإنترنت (مثل نتفلكس وشاهد، واتش ات)- 41 مليون مشاهد، وعدد ساعات المشاهدة 14 مليون ساعة مشاهدة يوميا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام 41 في المائة مقارنة برمضان 2023.

وسجل عدد المتسوقين لمواقع التجارة الالكترونية -خدمة شراء السلع أو الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة (مثل أمازون، جوميا،..)- 19 مليون متسوق بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام 3 المائة مقارنة برمضان 2023.

وبلغ عدد المستخدمين لتصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى -خدمة تصفح المواقع المختلفة مثل المواقع الإخبارية والتعليمية وغيرها، كما تشمل مشاهدة وتنزيل المحتوى والملفات المختلفة وتحديث البرامج من خلال تطبيقات التصفح (مثل إنترنت اكسبلورير، جوجل كروم،..)- 49 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 109 مليارات زيارة يوميا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام 66 في المائة مقارنة برمضان 2023.

وسجل عدد المستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي -تطبيقات ومواقع تمكن مستخدميها من نشر أي محتوى (نصى أو صوتي أو مرئي أو بيانات) ومشاركتها مع الآخرين (مثل الفيسبوك وتويتر،..)- 42 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 17 مليار زيارة يوميا، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام 20 في المائة مقارنة برمضان 2023.

وبلغ عدد المستخدمين لمحركات البحث -خدمة البحث على الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع البحث المختلفة مثل (Ask, Bing Google)- 42 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث 34 مليار عملية بحث يوميا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام 18 المائة مقارنة برمضان 2023.

وسجل عدد اللاعبين للألعاب الإلكترونية -ألعاب الفيديو التي تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل بلاى ستيشن وإكس بوكس،..)- 21 مليون لاعب، وعدد ساعات اللعب 1 مليون ساعة يوميا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام 20 في المائة مقارنة برمضان 2023.

وبلغ عدد الرسائل الفورية لتطبيقات الدردشة الإلكترونية -خدمة تبادل الرسائل (نصية، صوتية، فيديو) من خلال تطبيقات متخصصة عبر الإنترنت مثل (واتس اب، تليجرام، فيس بوك ماسنجر،..)- 675 مليار رسالة يوميا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام 10 في المائة مقارنة برمضان 2023، فيما بلغ عدد المستخدمين 40 مليون مستخدم.

وسجل عدد المستخدمين الذين قاموا ببث فيديو مباشر على منصات التواصل الاجتماعي (فيديو لايف) 21 ألف صانع فيديو، وعدد ساعات الفيديو المباشر 4000 ساعة يوميا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام 46 في المائة مقارنة برمضان 2023.

وبلغ عدد المستخدمين للاجتماعات عن بعد -خدمة إجراء الاجتماعات (الدراسية أو الرسمية أو اجتماعات العمل)- عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المختلفة مثل (Zoom، Microsoft teams، Hangout) 6 ملايين مستخدم، وعدد الساعات 196 مليون ساعة اجتماعات يوميا، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام 76 في المائة مقارنة برمضان 2023.

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