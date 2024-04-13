كريم عبد العزيز: الفن مغامرة ومجازفة .. وشخصية حسن الصباح مغرية |فيديو

كشف الفنان كريم عبد العزيز، عن مغامرته وقبول تجسيد شخصية حسن الصباح، مضيفا : اي فنان مش أنا بس يحب أن يكون مغامر خصوصاً أنه تربى على يد أساتذة كبار وأجيال عظيمة في الفن تربينا على أن الفنان عبارة عن جرأة وتغيير سواء الاستاذ عادل إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي قاموا بكل الأدوار.

وقال كريم عبد العزيز خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إن الحشاشين جرى تصويره في لوكيشن قاعة الحكم من "قلعة الموت" التي تحصن بها الصباح مؤسس طائفة الحشاشين.

وأردف كريم عبد العزيز:" الفن مجازفة ومغامرة بالاضافة إلى أن شخصية حسن الصباح لاي فنان هي قماشة مغرية لتجريب طاقات جديدة ومناطق مختلفة داخلي كممثل ولا يوجد شخصيات تساعد على ذلك سوى الشخصيات الفذة، شخصية مغرية وتحدي عمري بلا نقاش وكنت عايز أغامر".